Лима, , 08:10 — REGNUM На данный момент в Перу общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 407 тысяч. Об этом 31 июля сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

По данным министерства, в настоящее время общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 407 429.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Перу на сегодняшний день выросло до 19 021 при 286 020 вылечившихся пациентах.

Также указывается, что в стране за все время пандемии было проведено 2 318 254 тестов на коронавирусную инфекцию и что в настоящее время госпитализировано 13 438 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 84370 возросло число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Эквадоре, что почти на 1200 больше, чем днем ранее.