Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:48 — REGNUM Обвиняемый в убийстве восьмилетнего мальчика уралец останется в СИЗО ещё минимум до ноября. Такое решение вынес Ленинский райсуд Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Преступление было совершено летом 2019 года. По версии следствия, Александр Б. тяжело ранил ребёнка в голову из пневматической винтовки. Через несколько месяцев мальчик умер.

Предполагаемый убийца ждёт суда в изоляторе. Следователь настоял на продлении ареста. Эта мера пресечения продлена до 4 ноября.