Джакарта, , 08:31 — REGNUM План поэтапного открытия для туристов острова Бали, предполагающий в сентябре снятие ограничений и для иностранцев, полностью поддержан президентом Индонезии Джоко Видодо. Об этом со ссылкой на представителя администрации президента Ари Двипайяна 31 июля сообщает газета The Jakarta Post.

По словам чиновника, президент с самого начала пандемии коронавируса «уделял особое внимание Бали, экономика которого практически полностью зависит от туристов». Поэтому «он полностью поддержал планы местной администрации», предполагающие постепенное открытие острова-курорта.

Первый этап, который уже стартовал на острове 9 июля, открыл основные достопримечательности и пляжи для местных жителей. С 31 июля — на втором этапе плана — Бали будет разрешено посещать жителям других районов Индонезии. С 11 сентября на острове планируют начать прием туристов из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, министр туризма и креативной экономики Индонезии Вишнутама Кусубандио 29 июля заявил, что остров Бали готовится к выполнению всех медицинских протоколов в связи с запланированным открытием туристического сектора на Бали после 31 июля.

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