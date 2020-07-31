Урумчи, Китай, , 07:31 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено 112 новых случаев COVID-19, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, из общего числа вновь заболевших, один пациент был выявлен в Чанцзи-Хуэйском автономном округе, еще 111 заболевших пришлось на столицу региона город Урумчи. Из них 30 пациентов ранее были бессимптомными.

В регионе не выявлено ни одного нового бессимптомного случая. В Синьцзяне подтверждено 523 случая COVID-19 за все время эпидемии, еще 12 416 человек находятся под наблюдением.