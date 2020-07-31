Кемерово, , 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, в каких населённых пунктах выявлены новые носители коронавируса. Всего за прошедшие сутки официально зарегистрированы 72 пациента с коронавирусом.

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«Новокузнецк — 34, Междуреченск — 13, Анжеро-Судженск — четыре, Березовский — три, Белово — один, Осинники — два, Полысаево — два, Прокопьевск — два, Промышленновский МО — два, Калтан — один, Кемерово — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Юрга — один, Беловский МР — один, Мариинский МР — один, Топкинский МО — один, Яйский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. Всего в Кузбассе выявлено 3627 случаев заражения, 2343 пациента выздоровели, 24 скончались.