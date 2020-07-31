Шэньян, Китай, , 07:26 — REGNUM В провинции Ляонин на севере Китая выявлено 11 новых случаев COVID-19, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Все новые подтвержденные пациенты были выявлены в городе Далянь, из них шесть ранее были бессимптомными носителями вируса, сообщили в комиссии. Далянь также сообщил о шести новых бессимптомных случаях.

На данный момент в регионе выявлено в общей сложности 233 случая COVID-19, включая 33 «импортных». Также еще 36 бессимптомных случаев находится под медицинским наблюдением в провинции.