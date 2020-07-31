Ухань, Китай, , 07:21 — REGNUM В бывшем эпицентре нового коронавируса центральной провинции Хубэй в Китае не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, шесть человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими, по-прежнему находятся под наблюдением в больницах провинции.

В регионе не осталось ни одного бессимптомного случая COVID-19, по данным на 23 июля, после того, как последний пациент был снят с наблюдения в Эньши-Туцзя-Мяосском автономном округе.

Всего в провинции было выявлено 68 135 подтвержденных случаев COVID-19, из числа заболевших 63 623 пациента были выписаны из больниц по выздоровлении, еще 4512 человек скончались.