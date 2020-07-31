Томск, , 07:21 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим ответственного поведения до 31 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в областной администрации.

Своё решение глава региона объяснил следующим образом: «Несмотря на стабильную ситуацию в нашей области, она может резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ограничений».

В Томской области сохраняется обязательный масочный режим в транспорте, магазинах и так далее. Люди из группы риска должны соблюдать самоизоляцию.

При этом Жвачкин подчеркнул, что Томская область максимально открыла учреждения сферы услуг. Условие — обязательное соблюдение противоэпидемических требований. До осени в регионе будут запрещены все массовые мероприятия. Однако, исходя из эпидобстановки, могут получить возможность работать санатории и учреждения отдыха.

Жвачкин также поручил начать подготовку к массовой вакцинации против гриппа, которая начнётся в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля в Томской области коронавирус был выявлен у 4091 человека.

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