Лима, , 07:12 — REGNUM В общей сложности 19 021 пациент скончался в Перу с начала пандемии от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, заявила министр здравоохранения Пилар Маззетти 30 июля на пресс-конференции.

За последние 24 часа этот показатель увеличился на 205 погибших. Кроме того, за сутки в стране выявлено 6809 случаев заражения новым коронавирусом, а всего в республике было подтверждено 407 492 подобных факта.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля, по данным ВОЗ, за сутки в странах мира от COVID-19 погибло 5999 человек.

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