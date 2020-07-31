Чебоксары, , 07:09 — REGNUM В Чувашии мусульман просят воздержаться от проведения коллективных намазов, богослужения в мечетях будут проводиться только с участием священнослужителей. Об этом говорится в решении Духовного управления мусульман Чувашии за подписью председателя ДУМ Мансура Хайбуллова.

В умме ссылаются на рекомендации управления Роспотребнадзора, согласно которым «проведение массовых мероприятий может послужить угрозой распространения новой коронавирусной инфекции». Ранее в республике в условиях пандемии коронавируса было приостановлено проведение массовых религиозных обрядов и церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

«Духовное управление мусульман Чувашской Республики просит воздержаться от проведения коллективных намазов, в том числе Гает намазы (Курбан-байрам) во всех мечетях Чувашской Республики. Праздничный намаз проводится только с участием имама, муэдзина, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий. Также коллективные мероприятия в честь Курбан-байрама запрещается проводить на улицах, на кладбищах и др. Такие коллективные намазы не соответствуют требованиям проведения коллективных намазов», — говорится, в частности, в решении управления.

При этом верующие смогут сделать пожертвования: ящики для садака будут установлены на улицах, и в приходах назначат для этого ответственных лиц.

Региональные власти напоминают о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований — в частности, безопасной дистанции, масочного режима.

Напомним, Курбан-байрам отмечается сегодня, 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено с начала пандемии 6694 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 3680 человек, продолжают лечение 2963 пациента с COVID-19. Умер 51 пациент с коронавирусом.

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