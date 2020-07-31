Чебоксары, 31 июля 2020, 07:09 — REGNUM В Чувашии мусульман просят воздержаться от проведения коллективных намазов, богослужения в мечетях будут проводиться только с участием священнослужителей. Об этом говорится в решении Духовного управления мусульман Чувашии за подписью председателя ДУМ Мансура Хайбуллова.
В умме ссылаются на рекомендации управления Роспотребнадзора, согласно которым «проведение массовых мероприятий может послужить угрозой распространения новой коронавирусной инфекции». Ранее в республике в условиях пандемии коронавируса было приостановлено проведение массовых религиозных обрядов и церемоний различных конфессий с большим количеством людей.
При этом верующие смогут сделать пожертвования: ящики для садака будут установлены на улицах, и в приходах назначат для этого ответственных лиц.
Региональные власти напоминают о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований — в частности, безопасной дистанции, масочного режима.
Напомним, Курбан-байрам отмечается сегодня, 31 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено с начала пандемии 6694 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 3680 человек, продолжают лечение 2963 пациента с COVID-19. Умер 51 пациент с коронавирусом.
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