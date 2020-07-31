Чита, , 07:07 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае существенно улучшилось. Как сообщает сегодня, 31 июля, региональный оперативный штаб, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 4094 человек (13 за последние сутки).

Из них 3699 (25 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Летальные случаи среди пациентов с COVID-19 регистрируются уже более двух недель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье уже реализуют третий этап снятия карантинных ограничений, хотя ещё в начале месяца там отмечался взрывной характер распространения коронавируса. Исправлять ситуацию приезжали московские медики.

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