Оренбург, , 07:07 — REGNUM В Оренбуржье правительственная спецкомиссия не нашла подтверждения фактов насилия в многодетной семье Алены Л. и Николая С. Об этом заявила начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата губернатора Татьяна Шмелева, сообщает пресс-служба главы региона.

«На первый взгляд сегодня, наверное, нет доказательств тому, какие заявления делает бабушка в отношении своего зятя и дочери. Нет телесных повреждений, потому что дети были осмотрены врачами. Алена отрицает эти факты. Вместе с тем материалы зарегистрированы в органах внутренних дел. Проводится проверка. Окончательное решение будет принято органами внутренних дел. Но хочу сказать, что у органов профилактики есть вопросы к семье. Семья будет под пристальным вниманием», — сказала она.

Напомним, ранее мать Алены Л. публично заявила об асоциальном поведении главы многодетного семейства. Якобы Николай С. избивает свою супругу, достается и детям. По поручению губернатора в Орск, где сейчас проживает семья, выехала специальная комиссия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в центре внимания вновь оказалась многодетная семья из поселка Тюльпанный Домбаровского района. Летом скандал разразился вокруг варварского изъятия детей у Алены Л. и Николая С. После широкой огласки детей вернули в семью, был уволен глава Домбаровского района, благоворители подарили семье дом в Орске, где сейчас и проживает многодетное семейство.

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