Пекин, , 06:54 — REGNUM На материковой части Китая выявлено четыре новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев достигло 2063 за все время эпидемии. Среди «импортных» случаев 1985 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 78 человек продолжают получать лечение.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки зафискировано не было. Кроме того в Китае было выявлено в общей сложности 127 новых случаев опасной инфекции, из которых 123 — локальные.