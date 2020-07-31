Нур-Султан, , 06:51 — REGNUM В Казахстане за прошедшие сутки выявили 1414 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба межведомственной комиссии по борьбе с COVID-19.

«Зарегистрированы 1414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 787, бессимптомных носителей — 627», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Казахстана достигло 89 078.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане продлили карантин до 17 августа. Соответствующее решение приняла госкомиссия под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

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