Приштина, , 08:30 — REGNUM Косовские мечети были закрыты для посещения в первый день празднования Курбан-байрама. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Несмотря на то, что 29 июля в Исламской общине Косово заявили, что мечети будут открыты, на следующий день стало известно, что руководство общины изменило свое решение и подчинилось указаниям властей, запретивших богослужение и собрание людей группами больше 5 человек в условиях пандемии.

Муфтий Косово Наим Тернава призвал верующих воздержаться от традиционных для праздника приветствий, объятий и визитов.

В Албании верующим разрешено посещать мечети при соблюдении особого протокола, однако совершение намаза на бульварах и площадях запрещено.

В Северной Македонии верующие также смогут совершить праздничный намаз в мечетях, однако предписано, что богослужение должно занимать не более 15 минут и проходить при соблюдении социальной дистанции.

В Черногории из-за ухудшения эпидемиологической ситуации проведение намаза в мечетях запрещено.

В Боснии и Герцеговине разрешено и посещение мечетей, и проведение намаза на открытых пространствах при наличии соответствующих погодных условий. Верующим предписано носить маски, дизентифицировать руки перед входом в мечеть и приносить собственные коврики, а обувь помещать в пакет.

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