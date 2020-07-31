Белово, Кемеровская область, , 06:49 — REGNUM Судебные приставы приостановили деятельность торгового центра в городе Белово — из-за нарушения санитарно — эпидемиологических норм. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ФССП России по Кузбассу.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки установлено, что перед началом рабочего дня сотрудникам ТЦ не измеряли температуру тела из — за отсутствия термометра, а обработка рук осуществлялась дезинфицирующим раствором, концентрация которого не обеспечивала уничтожение вирусов. Кроме того, в павильонах часть работников и посетителей находилась без масок.

По решению суда, работа торгового центра приостановлена на пять суток. Помещение опечатано.