Пермь, , 06:48 — REGNUM В Перми уличным артисткам предлагают выступать на набережной Камы. При этом состав творческой группы не должен быть более десяти человек, сообщает пресс-служба мэрии.

При исполнении номеров артисты смогут использовать звукоусиливающую аппаратуру с силой звука не более 60 децибел. Само выступление должно проходить строго в согласованном месте.

Артистам рекомендуют выбирать время для выступлений на набережной с 12:00 до 22:00 ( 10:00—20:00 мск). От творческих групп требуется соблюдение безопасной дистанции и своевременная дезинфекция.

Артистам, желающим выступать на территории популярной зоны отдыха, следует направить заявку в адрес городского «Агентства социокультурных проектов».

Напомним, в Пермском крае со 2 апреля действует коронавиурсный режим, с начала июля регион перешел на его второй этап. Возобновили работу торговые центры, фитнес-центры, курорты, санатории.