Токио, , 08:30 — REGNUM В столице Японии Токио за прошедшие сутки было выявлено более 400 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, наибольшее число за всё время пандемии. Об этом 30 июля сообщает телеканал NHK.

Точная официальная статистика, как ожидается, будет опубликована властями города в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне также был установлен рекорд суточного прироста в столице Японии числа инфицированных — 367 человек. А суммарное количество заразившихся коронавирусом в Токио достигло 12 228 человек.

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