Владивосток, , 06:43 — REGNUM В Приморье за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 75 человек, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Рост заражений отмечается во Владивостоке, Артёме, Партизанском, Шкотовском и Михайловском районах.

На 31 июля в Приморском крае зарегистрировано 6 816 носителей коронавируса, 5244 пациента выздоровели, умер 81 человек.

За соблюдением режима повышенной готовности в крае следят 38 административных комиссий. В суды направлено более 30 административных протоколов — нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

Ограничительные меры продлены до 14 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за истекшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 94 человека, умер один пациент.