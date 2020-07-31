Абакан, , 06:34 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 31 июля в правительстве республики.

Три случая — это служебные и семейные контакты. Два пациента поступили с признаками ОРВИ, один — с признаками пневмонии. Один пациент прибыл из Москвы, ещё один случай заражения выявлен у жителя Хакасии в ходе пребывания в Туве. Десять случаев выявили в ходе планового мониторинга.

Выздоровел 31 пациент. Общее число выздоровевших достигло 2467.

Всего в Хакасии по состоянию на 31 июля коронавирус выявлен у 2836 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в республике умерли 32 пациента с коронавирусом.

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