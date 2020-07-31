Горно-Алтайск, , 06:32 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество лабораторно подтверждённых случаев с начала эпидемии достигло 1578.

«Коронавирус подтвердился у 13 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у семи жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Майминского района; у двух детей в Усть-Канском районе и у жительницы Чемальского района», — отметили в штабе.

Тем временем, выписаны из больниц с выздоровлением 52 пациента. Таким образом, всего излечились к настоящему времени 1141 человек. Ранее в республике скончались семь пациентов с COVID-19.

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