Манила, , 06:27 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте продлили режим карантина в столице страны Маниле до середины августа, сообщает Reuters.

Дутерте заявил, что рост числа зараженных в стране продолжается, поэтому для борьбы с коронавирусной инфекцией необходимо оставить в силе режим карантина. Он также заявил, что в случае появления вакцины от COVID-19 в Китае, именно этим препаратам будет отдано предпочтение для продаж в стране.

Дутерте подчеркнул, что первыми вакцину получат бедные жители Филиппин, затем средний класс, полицейские и военнослужащие.

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