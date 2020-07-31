Новосибирск, , 06:27 — REGNUM В Новосибирской области с выздоровлением выписано 7 425 пациентов с коронавирусом, что составляет около 80% от общего количества заразившихся. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«Проведено около 310 тысяч исследований, — уточнил Хальзов. — В медицинские учреждения продолжает поступать новое оборудование, при этом наш коечный фонд не заполнен, а все «тяжёлые» пациенты из районов области переведены в город Новосибирск. Подтверждаются те тенденции, которые были нами зафиксированы по снижению тяжести пациентов и по выписке. Есть все основания предполагать дальнейшее улучшение ситуации».Отметим, что по данным оперативного штаба региона, на утро 30 июля, было выявлен 9 241 случай заражения коронавирусом, 7 425 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов.