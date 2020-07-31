Улан-Удэ, , 06:26 — REGNUM С 1 августа программа «Дальневосточный гектар» станет доступным для всех граждан России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, желающие могут получить бесплатный участок земли практически во всех районах республики, исключая лишь Тункинский.

Однако пока наиболее востребованные остаются участки вблизи Улан-Удэ, а также в Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах. Всего к настоящему времени заявки на получение земли подали более 4,6 тыс. человек.

По словам замминистра имущественных и земельных отношений Бурятии Марины Коротич, жители западных регионов России начали интересоваться программой в последние два месяца.

«В целом значимость реализации данной программы очень высока. Уже сегодня мы видим положительную динамику вовлечения в оборот неиспользуемых земель», — отметила она.

Напомним, программа стартовала на территории Бурятии и Забайкальского края с 1 августа 2019 года. Первые полгода его участниками могли стать лишь местные жители. С 1 февраля «Дальневосточный гектар» стал доступной для жителей других регионов Дальневосточного федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участием в программе заинтересовался известный актёр и режиссёр Стивен Сигал. По его словам, он намерен развивать в республике свои бизнес-проекты.

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