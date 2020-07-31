Якутск, , 06:32 — REGNUM В Якутии за истекшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 94 человека, умер один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявлено 40 случаев, остальные 20 в Нерюнгринском, Верхоянском, Амгинском, Нюрбинском, Алданском, Хангаласском и Чурапчинском районах. За сутки проведено 2 406 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 303 082 теста на коронавирусную инфекцию.

На 31 июля зарегистрировано в республике 5787 носителей коронавируса, выздоровели 4828 человек, скончались 54 пациента, 26 — находятся в тяжёлом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с 1 августа разрешена работа ресторанов, баров, кафе на определённых условиях.