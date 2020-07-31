Буэнос-Айрес, , 06:05 — REGNUM 185 373 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Аргентине с начала пандемии, сообщается на странице в Twitter минздрава республики.

За сутки данный показатель увеличился на 6 377 фактов. При этом 80 596 человек уже выписаны из больниц или сняты с медицинского учета.

Кроме того, общее число выявленных летальных исходов при заболевании COVID-19 увеличилось на 153 и составило 3441.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что он серьезно обеспокоен ситуацией с ростом числа зараженных коронавирусом в стране.

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