Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:02 — REGNUM В Новокузнецке установят десять макетов детей, готовящихся перейти через проезжую часть. Четыре аварийно опасных пешеходных перехода уже оборудованы такими макетами. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Уточняется, что полноразмерный муляж ребёнка должен напомнить автомобилистам о необходимости заблаговременно сбросить скорость и быть предельно внимательными на дороге.

Макеты оборудованы световозвращателями. Их местоположение будут периодически менять.

Инициатор акции — новокузнецкая Госавтоинспекция.