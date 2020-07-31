Хабаровск, , 05:47 — REGNUM В Хабаровский край на выплаты нуждающимся семьям с детьми от трёх до семи лет правительство РФ направит более 892 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В целом регионы страны получат 18,4 млрд рублей.

На конец июля за предоставлением выплат на детей обратилось 47 207 жителей Хабаровского края. Положительные решения приняты по 31 603 заявлениям. Выплата произведена на 37 587 детей на сумму 1,8 млрд рублей.

Право на выплату имеют те семьи, чей среднедушевой доход ниже 14 369 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет перечислено около 2,9 млрд рублей. Ежемесячную выплату в размере 6018,5 рублей получили порядка 57,5 тысяч семей, где проживает 72 тысячи детей этого возраста.