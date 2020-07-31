Петропавловск-Камчатский, , 05:36 — REGNUM В Камчатском крае тестирование на новую коронавирусную инфекцию прошли 36,6% населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Как рассказал врио зампредседателя правительства края Роман Василевский, на Камчатке протестировали 114 531 человека. Более 16 тыс. жителей прошли тестирование в частных лабораториях.

В регионе отмечается спад заражения коронавирусной инфекцией. Так, по состоянию на 30 июля за сутки на Камчатке выявили 22 носителя коронавируса, за весь период — 3 336.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке прокуратура возбудила административное дело за проведение выпускного бала в ресторане в условиях действующего режима самоизоляции.