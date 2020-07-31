Вашингтон, 31 июля 2020, 05:38 — REGNUM Администрация социальной сети Twitter приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности пользователей на время проведения расследования хакерской атаки, когда в середине июля многие популярные аккаунты оказались взломаны. Об этом 30 июля служба поддержки Twitter сообщает на сайте компании.

Twitter. Страница входа
Twitter. Страница входа
Twitter.com

«После атаки мы значительно ограничили доступ к нашим внутренним инструментам и системам, чтобы обеспечить безопасность учетных записей, пока мы завершаем расследование», — говорится заявлении.

Отмечается, что используя учётные данные сотрудников, которые имели доступ к этим инструментам, злоумышленники взломали 130 учётных записей Twitter. В 45 из них были размещены публикации хакеров, в 36 — получен доступ к почтовому ящику, в семи — доступ к личным данным.

Как сообщало ИА REGNUM, аккаунты многих известных американских деятелей культуры, политики и бизнеса в социальной сети Twitter были взломаны в ночь с 15 на 16 июля. В результате этой атаки в распоряжении хакеров оказались аккаунты бывшего президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, бизнесмена Илона Маска и десятки других.

По информации газеты The New York Times, кибератаку на Twitter организовали хакеры из Великобритании и США.

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