Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Администрация социальной сети Twitter приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности пользователей на время проведения расследования хакерской атаки, когда в середине июля многие популярные аккаунты оказались взломаны. Об этом 30 июля служба поддержки Twitter сообщает на сайте компании.

Twitter. Страница входа Twitter.com

«После атаки мы значительно ограничили доступ к нашим внутренним инструментам и системам, чтобы обеспечить безопасность учетных записей, пока мы завершаем расследование», — говорится заявлении.

Отмечается, что используя учётные данные сотрудников, которые имели доступ к этим инструментам, злоумышленники взломали 130 учётных записей Twitter. В 45 из них были размещены публикации хакеров, в 36 — получен доступ к почтовому ящику, в семи — доступ к личным данным.

Как сообщало ИА REGNUM, аккаунты многих известных американских деятелей культуры, политики и бизнеса в социальной сети Twitter были взломаны в ночь с 15 на 16 июля. В результате этой атаки в распоряжении хакеров оказались аккаунты бывшего президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, бизнесмена Илона Маска и десятки других.

По информации газеты The New York Times, кибератаку на Twitter организовали хакеры из Великобритании и США.

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