Токио, , 05:22 — REGNUM Власти Японии не собираются вновь вводить режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, заявил генсек японского правительства Йосихиде Суга в ходе пресс-конференции.

Он сообщил, что рост числа инфицированных в стране в настоящее время отличается от вспышки заболевания, которая была зафиксирована в марте-апреле 2020. В связи с этим, по мнению генсека, вводить режим ЧС в Японии нет надобности.

Как сообщало ИА REGNUM, за 29 июля в Японии было выявлено рекордное число зараженных новым коронавирусом с начала пандемии — более одной тысячи человек. При этом в восьми префектурах страны был зафиксирован рекордный рост заболеваемости COVID-19.

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