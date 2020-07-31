Владивосток, , 05:23 — REGNUM Учителя Приморья будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей за выполнение функций классного руководителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На выплаты за классное руководство из федерального бюджета выделено 386,8 млн рублей. Деньги предназначены для выплат за сентябрь-декабрь предстоящего учебного года. В 2021 году Приморью направят ещё более одного млрд рублей на эти цели.

«Получателями являются почти 9 тысяч педагогических работников. С учётом начисления районного коэффициента выплаты для сотрудников образовательных учреждений в Приморье составят от 7,5 до 9 тысяч рублей», — уточнили в минобразования края.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ обязано компенсировать учителям затраты времени и сил на работу на ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса — написано на странице Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» в социальной сети Facebook.