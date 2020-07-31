Сеул, , 04:56 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Среди новых случаев 22 являются завозными, остальные 14 связаны с распространением инфекции внутри страны. Сутками ранее в Республике Корея подтвердили всего 18 случаев инфицирования SARS-CoV-2 впервые за прошедший месяц. Однако сейчас число выявленных пациентов вновь подскочило до 36.

Таким образом, в Южной Корее общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 14 305. Также за 30 июля в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в республике скончался 301 человек.