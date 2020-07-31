Петропавловск-Камчатский, , 04:51 — REGNUM На Камчатке прокуратура возбудила административное дело за проведение выпускного бала в ресторане в условиях действующего режима самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Невзирая на запреты и рискуя здоровьем собственных детей, родители выпускников 11-х классов школы №1 10 июля провели в кафе-ресторане выпускной бал.

Административную ответственность понесёт также предприниматель, который предоставил помещение и услуги по проведению банкета.

Как сообщало ИА REGNUM, кинофестиваль «Край света» всё-таки состоится в этом году на Сахалине, но с учётом мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.