Владивосток, , 04:55 — REGNUM В Приморье количество фальшивых денег уменьшилось в 3,5 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

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Количество поддельных денежных знаков Банка России, выявленных во втором квартале 2020 года, снизилось почти на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Были обнаружены подделки двух номиналов, среди которых 17 пятитысячных и 10 тысячных банкнот.

«Снижение может быть связано с переходом на безналичный расчёт в период пандемии. И хотя не было зафиксировано ни одного случая заражения через банкноты, некоторые крупные интернет-магазины, например, полностью перешли на онлайн-оплату», — сказал замначальника Дальневосточного главного управления Банка России Василий Прокофьев.

Банк России рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг.

Количество обнаруженных в банковской системе поддельных банкнот разных валют по сравнению со вторым кварталом 2019 года увеличилось на восемь штук и составило 20 единиц. Большинство из них — доллары США.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области за сбыт поддельных денег задержаны три молодых человека. Группа сбывала фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей.