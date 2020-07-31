Бразилиа, 31 июля 2020, 04:34 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о наличии некой «грибковой инфекции» в легких после заболевания коронавирусной инфекции. Об этом политик заявил в ходе прямого эфира.
Болсонару сообщил, что ощущает слабость и в связи с этим начал принимать антибиотики.
«После 20 дней дома, у меня начались другие проблемы. У меня грибковая инфекция в легких», — заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся к нормальному режиму работы после лечения от коронавирусной инфекции. Также 30 июля стало известно, что супруга бразильского лидера заразилась коронавирусом нового типа.
Читайте ранее в этом сюжете: Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом