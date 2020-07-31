Бразилиа, , 04:34 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о наличии некой «грибковой инфекции» в легких после заболевания коронавирусной инфекции. Об этом политик заявил в ходе прямого эфира.

Болсонару сообщил, что ощущает слабость и в связи с этим начал принимать антибиотики.

«После 20 дней дома, у меня начались другие проблемы. У меня грибковая инфекция в легких», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся к нормальному режиму работы после лечения от коронавирусной инфекции. Также 30 июля стало известно, что супруга бразильского лидера заразилась коронавирусом нового типа.

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