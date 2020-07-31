Магадан, Магаданская область, 31 июля 2020, 04:28 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 31 июля на Колыме зарегистрировано 1366 носителей коронавируса, выздоровели 966 человек, скончались 13 пациентов. Обследовано сначала эпидемии 44 280 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за последние сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом.