Владивосток, , 04:21 — REGNUM В Приморье из Китая приближается атмосферный фронт, который начнёт 31 июля оказывать влияние на погоду и вызовет в регионе дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Читайте также: В Красноярске ожидается непогода

В предстоящие выходные максимальные температуры существенно не изменятся, в континентальных районах сохранится жаркая погода, а на побережье будут выноситься очаги мороси и тумана, температура воздуха будет ниже.

В конце июля — начале августа синоптики предполагали развитие депрессии до тропического шторма, который затем мог выйти в умеренные широты. Однако последние расчёты не подтверждают эту версию.

Ожидаемый циклон вышел в Южно-Китайское море. Не меняя направления движения, циклон сместится в сторону острова Хайнань.

В первые выходные августа в Приморье ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах не исключены грозы.

Днём в субботу, 1 августа, дожди пройдут не повсеместно и существенного влияния на температурный режим не окажут.

В воскресенье, 2 августа, будет более дождливо, максимальные температуры понизятся на 1−4 градуса. Сильные осадки предполагаются на юго-восточном и восточном побережье Приморья.

«Красная зона» осадков за несколько часов пронесётся вдоль побережья. Ливни ожидаются на пляжах Находки, Ольгинского района интенсивностью от 30 мм до 60 мм за шесть часов.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 31 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы, град. При грозах шквалистые порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.