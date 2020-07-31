Буэнос-Айрес, , 03:48 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил серьезное беспокойство из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом нового типа. Об этом политик заявил в эфире радиостанции Буэнос-Айреса.

«У нас проблемы, и мы не можем оставить все как есть, оставив эту проблему. Если из-за этого распространение вируса пошло стремительней, значит нам необходимо придумать что-то еще», — заявил он.

Отмечается, что режим карантина в Аргентине действует до 2 августа, однако Фернандес затруднился ответить, будут ли ослаблены ограничения.

К 31 июля в Аргентине подтвердили 178 996 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели и были выписаны из медучреждений 80 596 пациентов. Еще 3311 с болезнью не справились и скончались.

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