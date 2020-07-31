Москва, , 03:16 — REGNUM Введённая с 1 июля обязательная маркировка лекарств в России не приведёт к их дефициту или подорожанию, заявил 31 июля журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может», — сказал министр.

Сегодня, по его словам, в России уже фиксируют первые положительные результаты маркировки. Так, она позволяет выявлять лекарства в аптеках, которые предназначены только для лечения пациентов в больницах.

Ранее опасения в связи с возможным дефицитом лекарств высказывали в российских ассоциациях производителей медикаментов. Там объяснили, что обращение произведенных немаркированных препаратов не может осуществляться, так как для этого необходимы соответствующие подзаконные акты.

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