Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Осложнения при заболевании COVID-19 стали причиной смерти бывшего кандидата в президенты США 74-летнего Хермана Кейна, 30 июля сообщается на его сайте.

Политик был помещен в больницу 1 июля. Отмечается, что год назад он пережил онкологическое заболевание.

Кейн выдвигался в президенты США 2011 году от Республиканской партии, но после обвинений в сексуальных домогательствах прекратил участие в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля президент США Дональд Трамп заявил, что по меньшей мере пятеро его друзей скончались от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.

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