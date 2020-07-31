Сантьяго, , 02:54 — REGNUM Еще 1948 случаев заражения коронавирусом нового типа подтверждено в Чили за сутки, а всего в стране зарегистрировано 353 536 подобных фактов, 30 июля сообщается на странице в Twitter чилийского минздрава.

При этом 1428 новых пациентов имеют симптомы COVID-19. В настоящее время на учете у медиков находится 17 531 лицо с данным заболеванием.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в Чили умерло 99 человек с коронавирусной инфекцией. Всего в стране было зафиксировано 9377 летальных исходов от осложнений при этой болезни. Еще 326 628 пациентов выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки в мире было выявлено 253 793 случая заражения коронавирусом.

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