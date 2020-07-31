Иерусалим, , 02:49 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 1737 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на израильской территории достигло 70 036. Летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Израиле за прошедшие сутки зафиксировано не было. Всего с начала пандемии в стране скончались 500 человек от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией.

В израильском минздраве отметили, что число активных случаев заболевания снизилось до 26 047. При этом за 30 июля в Израиле выздоровело рекордное число пациентов с COVID-19 — 10 743 человека.

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