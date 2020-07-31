Каир, , 02:36 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 1211 человек, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом, общее число выздоровевших в стране выросло до 38 236. Тем не менее, за 30 июля в Египте выявили еще 401 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 93 757 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Кроме того, за минувшие сутки в Египте скончались 46 пациентов с COVID-19. Всего в стране зафиксировано 4774 летальных исхода от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. Однако отмечается, что уже десять дней подряд число умерших за одни сутки не превышает 50 человек.