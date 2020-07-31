Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Законопроект, предполагающий увеличение до $300 млн ежегодной финансовой помощи на военные нужды Украине, представлен группой сенаторов из Республиканской и Демократической партий США, 30 июля сообщает Reuters.

Документ также предусматривает выделение $4 млн каждый год на обучение украинских военнослужащих. Сейчас размер ежегодной американской военной помощи Украине составляет около $250 млн.

Кроме того, авторы документа предусмотрели пункт о создании рабочей группы по Украине с рядом европейских союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в палате представителей Конгресса США предлагали повысить размер военной помощи Украине до $275 млн.

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