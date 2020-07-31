Габороне, , 02:11 — REGNUM Естественные природные токсины могли привести к массовой гибели слонов в Ботсване, заявил исполняющий обязанности главы национальных заповедников страны Сирил Таоло, 30 июля сообщает Reuters.

Он сослался на результаты исследований ряда ведущих мировых лабораторий. По словам Таоло, вероятность того, что животные умерли от каких-либо инфекций, мала. Чиновник добавил, что власти ведут поиски источников токсинов, которые могли спровоцировать смерти слонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля главный ветеринарный инспектор департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Ммади Рубен заявил, что в республике за последние четыре месяца по неизвестным причинам погиб 281 слон.

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