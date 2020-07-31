Красноярск, , 02:09 — REGNUM В пятницу, 31 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, возможно гроза, температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 31 июля на 1 августа ожидается до +13 °C.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, при грозе порывы 15−20 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В субботу, 1 августа, в Красноярске до +22 °C днём и до +13 °C ночью. Дождь.

В воскресенье, 2 августа, в Красноярске ожидается до +22 °C днём. Ночью до +13 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 31 июля в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, в южных районах края местами до 25 м/с.

30 июля — 2 августа, из-за ожидаемых обильных осадков, на реках центральных, южных районов Красноярского края и Тувы, возможны резкие подъёмы уровней воды, выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности.