Бразилиа, , 01:42 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 57 837 и достигло 2 610 102. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

Госпиталь в Бразилии для лечения больных с COVID-19 Saude.gov.br

Также 1 824 095 человек уже выздоровели.

Помимо этого, за истекшие 24 часа в стране подтверждено 1129 летальных исходов среди лиц с COVID-19. С начала пандемии в Бразилии из осложнений при данном заболевании скончалось 91 263 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля у супруги президента Бразилии Мишель Болсонару выявили заражение коронавирусом.

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