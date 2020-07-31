Стокгольм, , 01:31 — REGNUM Жителям Швеции рекомендуется работать удаленно и осенью 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в ходе пресс-конференции.

«Мы продлеваем нашу рекомендацию для жителей Швеции об удаленной работе осенью, если это возможно. Но тем, кому необходимо ходить на работу, могут это делать», — заявил он.

Отмечается, что с соответствующим обращением Тегнелл выступил после того, как жители Швеции начали выходить на работу из летних отпусков. При этом органы здравоохранения страны не исключают, что распространение вируса продолжится и осенью.

По последним данным, в Швеции подтверждено 80 100 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 5739 пациентов.