Мехико, , 00:58 — REGNUM Мексиканское правительство создаст государственное агентство по распределение лекарств, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции.

Предполагается, что агентство подпишет соглашение с ООН для закупки лекарств и вакцин по более низким ценам.

«Это означает разрушение монополий компаний, которые все контролируют в Мексике. Они продают лекарства слишком дорого, медикаменты слишком низкого качества, и постоянно с ними перебои», — заявил мексиканский лидер.

Создание же агентства, по мнению президента Мексики, должно обеспечить медикаментами даже жителей самых труднодоступных регионов страны. Новое ведомство возглавит действующий глава агентства Мексики по гражданской обороне Давид Леон.